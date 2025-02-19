Ege’de Deprem ve Tsunami Alarmı

SİSMİK HAREKETLİLİKTE AZALMA GÖRÜLÜYOR

Ege Denizi’nde 28 Ocak’tan bu yana devam eden sismik hareketlilikte belli bir azalma gözlemleniyor. Ancak uzmanlardan çeşitli uyarılar gelmeye devam ediyor. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen İzmir Afet Koordinasyon Çalıştayı’nda deprem, tsunami ve volkanik patlamalar hakkında önemli sunumlar yaptı. Sözbilir, İzmir’in doğal afet tehlikelerinin sadece deprem ve tsunami ile sınırlı kalmadığını ifade etti.

VOLKANİK PATLAMA TEHLİKESİ ÖNE ÇIKIYOR

Sözbilir, “Dünyada gözlemlenen tüm doğal afetler belli zamanlarda İzmir’de de etkili olabiliyor. Son dönemde yeni bir afet türü olarak, volkanik patlama tehlikesi de ortaya çıkmış durumda. İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı’na, volkanik patlamayı da eklemek gerekiyor” dedi. Volkanik patlama durumunda alınacak önlemler üzerinde daha fazla çalışılması gerektiğini vurguladı. Ege Denizi’ndeki son depremlerin Santorini Adası’nın kuzeyinde yaşandığını belirten Sözbilir, “Bu bölgede çok sayıda volkan var” şeklinde konuştu.

DEPREM VE TSUNAMİ RİSKLERİ

Prof. Dr. Sözbilir, geçmişte bu bölgede 5-6 kez püskürmeler olduğunu, bunların depremlerle beraber tsunami ve volkanik patlamalara yol açtığını söyledi. Bu olayların, Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması nedeniyle oluştuğunu kaydetti. Ayrıca, Santorini’de milattan önce 1600 yılındaki patlamanın 6 büyüklüğünde bir deprem meydana getirdiği tahmin ediliyor.

TSUNAMİYE DİKKAT!

Ege Bölgesi’nde yaşanması muhtemel bir tsunaminin yaklaşık yarım saat içerisinde kıyılara ulaşabileceğine dikkat çeken Sözbilir, “Önce deprem, ardından tsunami yaşanıyor. İkisi aynı anda olmuyor çünkü tsunaminin bir varış süresi var. Bizim en az yarım saat vaktimiz olacak. Bir tsunami olduğunda ne yapmamız gerektiğini biliyorsak bir sorun yaşamayacağız. Kıyıdan karaya, deniz seviyesinden yukarıya doğru gitmemiz gerekiyor” ifadelerine yer verdi.