Ege’de Deprem ve Tsunami Uyarısı: 30 Dakika Süreç

EGE DENİZİ’NDEKİ SİSMİK HAREKETLİLİK ÜZERİNE UYARI

Ege Denizi’nde 28 Ocak’tan bu yana süregelen sismik hareketlilikte gözle görülür bir azalma devam etse de uzmanlardan gelen uyarılar dikkat çekiyor. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlediği İzmir Afet Koordinasyon Çalıştayı’nda deprem, tsunami ve volkanik patlamalar hakkında önemli bilgiler paylaştı. Sözbilir, İzmir’in doğal afet risklerinin sadece deprem ve tsunami ile sınırlı olmadığını, “Dünyada gözlemlenen tüm doğal afetler belli zamanlarda İzmir’de de etkili olabiliyor” dedi.

VOLKANİK PATLAMA TEHLİKESİ

Son dönemde volkanik patlama tehlikesinin de gündeme geldiğini belirten Sözbilir, “Volkanik patlamak için ne tür önlemler alabiliriz, bununla ilgili çalışmaları da yapmamız gerekiyor” ifadesini kullandı. Ege Denizi’ndeki son depremlerin Santorini Adası’nın kuzeyinde meydana geldiğini vurgulayarak, geçmişte bu bölgedeki volkanların 5-6 kez püskürmeler gerçekleştirdiğini ve bu olayların depremlerle bağlantılı olduğunu aktardı. Ayrıca, “Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalmasıyla bu süreç oluşuyor. Dalma-batma olayı sürdükçe bölgede binlerce yıl boyunca deprem, volkan patlaması ve tsunami yaşanacak” şeklinde konuştu.

TSUNAMİ RİSKİ VE ÖNLEMLER

Santorini’deki milattan önce 1600 yılında gerçekleşen volkanik patlamanın 6 büyüklüğünde bir deprem oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Sözbilir, volkanın yeniden patlaması durumunda atmosfere büyük miktarda kül ve gaz yayılacağını ve bunun hava kirliliğine, tarım alanlarının zarar görmesine ve çeşitli çevresel sorunlara yol açabileceğini ifade etti. Ayrıca, Ege Bölgesi’nde oluşabilecek bir tsunaminin kıyılara yaklaşık yarım saat içinde ulaşabileceğini vurgulayarak, “Önce deprem, ardından tsunami yaşanıyor. İkisi aynı anda olmuyor çünkü tsunaminin bir varış süresi var. Bizim en az yarım saat vaktimiz olacak” dedi. Sözbilir, “Bir tsunami olduğunda ne yapmamız gerektiğini biliyorsak bir sorun yaşamayacağız. Kıyıdan karaya, deniz seviyesinden yukarıya doğru gitmemiz gerekiyor” diyerek önlemler hakkında bilgi verdi.