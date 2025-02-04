Ege’de Depremler Artıyor, Santorini’de Kaçış Başladı

EGE DENİZİ’NDE DEPREMLER SÜRÜYOR

Ege Denizi bugün de sürekli olarak sallanıyor. Yunanistan’ın tanınmış Santorini Adası’nın kuzeydoğu bölgesinde meydana gelen depremler durmaksızın devam ediyor. Bugün bölgede çok sayıda sarsıntı kaydedildi.

SON DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ 4,6

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, depremler arasında en güçlüsü 4,6 büyüklüğünde gerçekleşti. Bu sarsıntı, saat 16.04’te aynı bölge civarında meydana geldi. Ayrıca, 5,2 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.

DEPREM SAYISI 750’Yİ GEÇTİ

AFAD’ın verilerine göre, 28 Ocak’tan bu yana saat 14.00 itibarıyla Ege Denizi’nde toplam 754 deprem kaydedildi. Deprem fırtınası şeklinde süregelen bu aktivite sonucunda, büyüklüğü 1’den küçük 1 deprem, 1-2 arası 109, 2-3 arası 293, 3-4 arası 294 ve 4-5 arası 57 deprem gelişti. Kaydedilen en büyük deprem ise 4,9 olarak bildirildi. Bu depremler, Santorini Adası’nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterdi ve derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişti.

SANTORİNİ HALKI TEDBİR ALIYOR

Santorini Adası ve çevresinde yüzlerce deprem meydana geldi. Halkın büyük bir kısmı, önlem almak amacıyla adayı hava ve deniz yoluyla terk etmeye başladı. Bilet fiyatları yükselirken, liman ve havalimanında uzun kuyruklar oluştu. Ek seferler düzenlendi. Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya Adaları’nda eğitime de cumaya kadar ara verildi.

TÜRKİYE’Yİ ETKİLEYEBİLİR Mİ?

Ege’deki depremler devam ederken, herkesin aklındaki soru; Türkiye bu depremlerden ne kadar etkilenir? Hürriyet’e açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi haritasındaki hareketliliğin Muğla ve Aydın’a yakın olduğunu belirtti. Görür, “Buraya yakın bir kırılma olursa depremden etkileniriz. Tsunami olabilir. Çünkü tsunami yaratabilecek bir fay var. Dikkatli olalım!” dedi.

VOLKANİK FAALİYET OLASILIĞI

Uzmanlar, volkanik faaliyetlerin de söz konusu olabileceğine dikkat çekiyor. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye kıyılarında tsunami uyarısında bulunarak, Türkiye’nin bu depremlerden etkilenme derecesinin düşük olduğunu söyledi. Sözbilir, “Bu bölgedeki denizaltı faylarının 7’den büyük deprem üretmesi durumunda Kuşadası-Bodrum-Datça kıyılarının tsunami tehlikesi açısından modellenmesi ve buna göre önlem alınması gerekmektedir.” şeklinde konuştu.