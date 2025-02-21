Ege’de Erken Deprem Uyarı Sistemi Kuruldu

EGE DENİZİ’NDE SİSMİK HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilik devam ediyor. Son haftalarda artış gösteren bu hareketlilik, Türkiye’nin kıyılarında kaygı doğuruyor. Bu duruma yönelik uzmanlardan gelen uyarılar artarken, Türkiye de önemli bir tedbir alıyor.

ERKEN UYARI SİSTEMİ HAZIRLANDI

Muğla’nın Bodrum ve İzmir’in Çeşme ilçelerine, olası depremlere karşı erken uyarı sistemi kuruldu. Ege Denizi çevresinde meydana gelebilecek depremlerde bu sistemin vatandaşlarla paylaşılabilir durumda olduğunu belirten Deprem Uzmanı Dr. Süleyman Tunç, “Marmara Bölgesi’nde beklenen deprem öncesinde deprem erken uyarı sistemini devreye almaya çalıştık. 7 yıldır bunun üzerinde çalışıyorduk, nihayet 2 yıldır deprem erken uyarı sistemini bölge halkıyla paylaşır duruma geldik.” şeklinde konuştu.

ÇEŞME VE BODRUM’A İKİ ARRAY CİHAZI KURULDU

Deprem Uzmanı Dr. Tunç, Ege Denizi’nde devam eden depremler ve Santorini’nin kuzeyindeki yanardağ tehlikesine dair araştırmaların sürdüğünü ifade etti. Özellikle Datça’dan İzmir’e kadar olan Ege sahillerini etkileme potansiyeli taşıyan bu durumla ilgili olarak “Çeşme ve Bodrum’a olmak üzere 2 array cihazı kurduk.” dedi.

ERKEN UYARI SİNYALİ ÜRETİMİ

Kurulan array ile bölgedeki depremleri izleyerek Bodrum’a 20 saniyeye, İzmir’e ise 42 saniyeye kadar erken uyarı sinyali üretebildiklerini aktaran Tunç, “Afetlerde en önemli şeylerden biri ikincil afetlerin de önüne geçmek. Bu cihaz, deprem sonrası oluşabilecek yangın ve sel gibi ikincil afetleri önlemek için kullanılabilir.” ifadesinde bulundu.

DATÇA-BODRUM BÖLGESİ EN ÇOK ETKİLENEN ALAN OLACAK

Santorini Adası’nın kuzeyinde potansiyel büyük bir deprem için yeterli zaman olduğuna dikkat çeken Dr. Tunç, İzmir’e kadar olan alanda bu uyarıyı halkla paylaşabileceklerini belirtti ve “En çok Datça-Bodrum etkilenecek gibi gözüküyor. Kuzeye doğru çıktıkça etkinin azalacağını söyleyebilirim.” değerlendirmesinde bulundu.