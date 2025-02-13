Ege’de İki Dakikada İki Deprem

DEPREMLERİN ZAMAN LİMİTİ

Ege Denizi’nde bugün saat 18.40 ve 18.42’de, 4,6 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, her iki sarsıntının merkez üssünün Ege Denizi olduğunu belirtti.

DEPRESYON DERİNLİĞİ VE ETKİLERİ

Yaşanan depremler 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Bu sarsıntılar sonucunda şu ana kadar can veya mal kaybı ile ilgili herhangi bir bilgi gelmedi. Ancak, bölge sakinleri olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.