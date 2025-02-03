Ege’de Peş Peşe Depremler Meydana Geldi

SON DAKİKA DEPREMLER EGE DENİZİ’NDE KAYDEDİLDİ

Ege Denizi açıklarında peş peşe meydana gelen depremler dikkat çekiyor. Saat 10.09’da 4.2, 10.42’de 4.2, 10.58’de 4.4 ve 11.13’te 4.7 büyüklüğünde depremler kaydedildi. AFAD’ın verilerine göre, son deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

YUNAN YETKİLİLERDEN YENİ BİR AÇIKLAMA

Yunan yetkililerin açıklamasına göre, 12.29’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu sarsıntının yüzeyden 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

KİYI BÖLGELERİNDE SARSINTI HİSSEDİLDİ

Kıyı bölgesinde en fazla hissedilen yerler arasında İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı ilçeleri bulunmaktadır. Kısa süreli paniğe neden olan bu sarsıntının ardından, yetkililer herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadığını bildirdi.

UZMANLARDAN DEPREM AÇIKLAMALARI

Uzmanlar, Ege Denizi’nin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu ve bölgede bu tür orta şiddetli depremlerin sıkça gerçekleştiğini belirtiyor. Yetkililer, vatandaşların artçı sarsıntılara karşı tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.