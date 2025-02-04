Ege’deki Depremler İçin Uyarı Yapıldı

SON GÜNLERDE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Ege Denizi’nde yer alan Santorini adası çevresinde son dönemde artan depremler, Türkiye’nin Ege kıyısındaki şehirlerde endişeye yol açtı. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Aydın ve Muğla’nın kıyı bölgelerinde yaşayanlara tsunami riski hakkında önemli uyarılarda bulundu. Görür, bu depremlerin daha önceden sıklaşabileceğini öngördüğünü belirtti. “Ben ilk tweet attığım zaman Santorini’de depremler başlamıştı. Bu depremlerin daha sıklaşacağını, sıklaşabileceğini öngördüm. Düşünmediğimiz şekilde gelişirse Türkiye’nin Ege kıyılarının zarar görebileceği konusunda da halkı uyardım. Halen de bu uyarıyı yapıyorum. Santorini’de olan depremler daha büyük bir depreme neden olur ve Türkiye kıyılarına yakınlaşırsa hem tsunami hem de güney alanlarımızda özellikle Aydın ile Muğla arasında belli ölçüde yıkıma neden olabilir. Bu bakımdan yerel yönetimlerin, merkezi yönetimin dikkatli olması gerektiğini söylüyorum” dedi.

DEPRESSİYON MEKANİZMASI HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Prof. Dr. Görür, depremlerin oluşum mekanizmasını açıkladı. “Şimdi bu depremlerin oluş mekanizması, Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalıp tüketilmesi ile olur. Afrika levhası Anadolu levhasının altına Helen-Kıbrıs yayı boyunca dalıp, tüketiliyor. Helen-Kıbrıs yayı bir dalma-batma zonu. Dolayısıyla Afrika levhası da Anadolu levhasının altına bu dalma-batma zonu nedeniyle dalıp, tüketiliyor. Bu dalma-batma üstteki levha olan Anadolu levhasında kuzey güney yönünde önemli ölçüde bir gerilmeye neden oluyor. Bunun sonucunda orada normal faylar meydana geliyor.” Ayrıca, “Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara bölgesindeki Güney kolu bu bölgeye kadar uzanıyor. Belli ölçüde ilişkisi var. Dolayısıyla bu bölgede depremler volkanizmanın dışında, tektonik nedenlerle meydana geliyor. Volkanizmanın da belli bir etkisi olabilir. Volkanizmanın yalnız başına bu depremleri ürettiğini ben zannetmiyorum.” şeklinde düşüncelerini paylaştı.