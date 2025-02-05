Ege’deki Depremler Volkanik Faaliyeti İşaret Ediyor

DEPREM UZMANINDAN BÜYÜK SARKINTILAR ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Ege Denizi, sarsıntılarla gündeme gelmeye devam ediyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgedeki artan sismik hareketliliği değerlendirirken “Bu sarsıntılara bir volkanik faaliyeti haber veren depremler diyebiliriz. Santorini tekrar patlarsa o civardaki adalarda ciddi hasara yol açabilir. Patlamayabilir de çünkü 2011’de bir yıldan fazla deprem fırtınası yaşandı ve patlamadı. Patlama mümkün olabilir ancak bize oldukça uzak, 150-200 kilometre mesafede. O bakımdan çok ciddi bir etkisi olacağını değerlendirmiyorum” dedi. Pampal, bu açıklamalarını Kozan Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneğince 6 Şubat 2023’teki depremlerin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde yaptı.

AFRİKA VE ANADOLU LEVHALARININ ÇARPIŞMA NOKTASI

Gözlemlerini paylaşan Pampal, 28 Ocak’tan bu yana Ege Denizi’nde yaşanan deprem yoğunluğunu değerlendirirken, “Bölgenin Afrika ve Anadolu levhasının çarpışma noktası içerisinde olduğunu” belirtti. Ayrıca, Santorini Adası çevresindeki geçmiş deprem fırtınalarına da dikkat çekti. Bunlara örnek olarak 2011-2012 yıllarındaki sarsıntıları hatırlatarak, “Bu sarsıntılara bir volkanik faaliyeti haber veren depremler diyebiliriz” ifadesini kullandı.

GEÇMİŞTEKİ DEPREM KAYITLARI VE GEREKEN TEDBİRLER

Pampal, bölgede geçmişte 7 şiddetinden büyük depremlerin kaydedildiğini anlattı ve halkın tedbirli olması gerektiğini vurguladı. “Bölge çok hassas. ‘Bu depremler, büyük bir depremi tetikler mi?’ sorusu sıkça soruluyor ancak bunu büyük depremden ziyade bir volkanik patlamanın habercisi olarak değerlendirmek lazım. Bölgede büyük deprem olursa da sürpriz olmaz” diyerek, Ege Denizi’ndeki sarsıntıların potansiyel tehditlerine karşı dikkat edilmesi gereken bir konu olduğuna değindi.