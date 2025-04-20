Ege Denizi’nde 4.1 Büyüklüğünde Deprem

EGE BÖLGESİNDE DEPREM PANİĞİ

Ege bölgesinde, sabah saat 11.32 civarında Ege Denizi’nde bir deprem meydana geldi. Depremin detayları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

BÜYÜKLÜĞÜ 4.1

AFAD, sarsıntının büyüklüğünü 4.1 olarak belirledi. Sarsıntının enlem değeri 36.74139 N, boylam değeri ise 25.68278 E olarak kaydedildi. Ayrıca, depremin derinliği 7 kilometre olarak tespit edildi.

ETKİLENEN BÖLGELER

Sarsıntı, özellikle Muğla ilinde yoğun bir şekilde duyuldu. Depremden etkilenen yerler arasında Bodrum ilçesinin Gümüşlük ve Turgutreis Mahallesi açıklandı. Şu an için depremden dolayı herhangi bir can veya mal kaybının meydana geldiğine dair bir bilgi bulunmuyor.