Ege Denizi’nde 4,9 büyüklüğünde Deprem

DEPREMİN DAİRESİ VE ZAMANLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nin gece saatlerinde 4,9 büyüklüğündeki bir depreme ev sahipliği yaptığını açıkladı. AFAD’ın verdiği bilgilere göre, deprem saat 02.30’da Richter ölçeğinde 4,9 büyüklüğünde kaydedildi.

DEPİMİN DERİNLİĞİ VE ETKİ ALANI

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu sarsıntı, Muğla’nın Bodrum ilçesinden 137,12 kilometre uzaklıkta ölçüldü. Resmi kaynaklar, depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.