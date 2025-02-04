ege-denizi-nde-754-deprem-korkutuyor

EGE DENİZİ’NDEKİ DEPREMLERİN SAYISI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak’tan itibaren saat 14.00 itibarıyla Ege Denizi’nde toplam 754 deprem kaydedildi.

BÜYÜKLÜK DAĞILIMI

Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda, büyüklükleri belirli aralıklarda olan depremler meydana geldi. 1’den küçük olan 1 deprem, 1-2 arası 109 deprem, 2-3 arası 293 deprem, 3-4 arası 294 deprem ve 4-5 arası 57 deprem kaydedildi. Bu depremler arasında en büyüğü 4,9 olarak tespit edildi.

Meydana gelen depremler, Santorini Adası’nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaştı ve derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişiyor.