Ege Denizi’nde Deprem Uyarısı: Naci Görür’den Açıklama

EGE DENİZİ’NDE SİSMİK HAREKETLER DEVAM EDİYOR

Ege Denizi’nde sismik etkinlik sürüyor. Bugün saat 10.22’de Bodrum’a 171 kilometre mesafede bulunan Aniye Adası açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti. Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, depremler sonrası hızlı bir uyarıda bulundu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, Ege Denizi merkezli toplamda 6 sarsıntı kaydedildi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUS

Prof. Dr. Naci Görür, “Arkadaşlar Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki Santorini Adası’nın kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum” şeklinde açıklama yaptı. Ege Denizi’nde dün 3,5 ila 4,4 büyüklüğünde sekiz deprem meydana geldi. Art arda gerçekleşen depremler bugün de devam ediyor.

BİR GÜNDE BİRKAÇ DEPREM KAYDEDİLDİ

Sarsıntı, önceki sekiz depremin yakınında gerçekleşti. Bodrum’a 171 kilometre uzaklıkta kaydedilen bu deprem, son bir günde dokuzuncu olarak kayıtlara geçti. Bu depremden hemen sonra, saat 11.37’de 3,6 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi. Santorini Adası kökenli bu sarsıntı 9,74 kilometre derinlikte gerçekleşti. Bölgedeki depremler devam ediyor.