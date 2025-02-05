ege-denizi-nde-depremler-tedirgin-ediyor

EGE DENİZİ’NDE DEPREM FIRTINASI

Ege Denizi’nde şu an yoğun bir deprem fırtınası yaşanıyor. Günlerdir devam eden depremler, halk arasında panik ve endişe yaratıyor. Bölge sakinleri, tsunami olasılığından kaynaklanan tedirginlik yaşıyor. AFAD, 5.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.

DEPREMİN DETAYLARI

Ege Denizi’nde, saat 22.09’da, 5 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem Ege Denizi merkezli olarak kaydedildi. Sarsıntı, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

BİR DİĞER DEPREM HABERİ

AFAD, Ege Denizi’nde saat 20.47’de 4.8 büyüklüğünde başka bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Bu deprem de yerin 7 kilometre derinliğinde oldu ve bölge halkında ciddi bir paniğe neden oldu.