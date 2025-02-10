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Ege Denizi’nde Peş Peşe Depremler Yaşandı

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DEPREMLERİN DETAYLARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan bilgiler ışığında, Ege Denizi’nde bir dizi deprem kaydedildi. İlk olarak saat 22.33’te 3,9 büyüklüğünde, ardından saat 22.49’da 3,5 büyüklüğünde ve en son saat 23.16’da da 5,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

DEPRESYON DERİNLİĞİ VE UZAKLIK

Bu depremlerin Türkiye kıyılarına yaklaşık olarak 170 kilometre uzaklıkta ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. Bu bilgiler, bölgedeki sismik aktiviteleri ve olası etkilerini değerlendirmek için önemli bir temel oluşturuyor.

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