Ege Denizi’nde Tsunami Tehlikesi Tartışılıyor

DEPREM SAYISI ARTIYOR

Ege Denizi’nde devam eden depremler ciddi bir endişe oluşturuyor. Bu bölgedeki deprem olaylarının sayısı 600’ü geçti. Bu durum, Yunanistan’daki yetkilileri tam anlamıyla teyakkuz halinde tutuyor. Ayrıca, İngiltere’nin vatandaşlarına Ege Denizi’ndeki adalara seyahat etmemeleri konusunda uyarılar yaptığı bildiriliyor. Bu süreçte beş ayrı adada eğitime ara verilmiş durumda.

TÜRKİYE’DE ERKEN UYARI SİSTEMİ VAR

Yaşanan yoğun depremlere dair önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk’te şu açıklamalarda bulundu: “Tsunami için Türkiye’de erken uyarı sistemi var. AFAD bu görevi Kandilli’ye verdi.” Ersoy, bu sistemin sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını, tüm Akdeniz’i kapsadığını belirtti. “AFAD gibi her ülkenin kuruluşları var ve o ülkelere de uyarılar gidecek. Mısır’a, İtalya’ya uyarılar gidecek. Orada olursa da bize uyarı gelecek.” şeklinde konuştu. Bu tür iletişim ve uyarı sistemleri, olası bir tsunami durumunda alınacak önlemler açısından büyük önem taşıyor.