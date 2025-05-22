Ege Denizi’ndeki Deprem Türkiye’yi Etkiler Mi?

EGE DENİZİ’NDE DEPREM YAŞANDI

Ege Denizi, 06.19’da Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Türkiye’nin batı kıyılarında hissedilen bu sarsıntı, özellikle Yunanistan’a yakın olan adalar ve kıyı kentlerinde endişe yarattı. Yerin 17 kilometre altında meydana gelen depremin, Muğla, Denizli, İzmir, Aydın ve Antalya’da hissedilmesiyle birlikte, zararın boyutlarını tam olarak ölçmek güçleşti. Bu durum, akıllara çeşitli sorular getirdi: Bu sarsıntı bölgedeki daha büyük depremlerin habercisi olabilir mi? Yunanistan’ın sismik kırılganlığı ne durumda? Ortak fay hatları, iki ülkeyi etkileyebilecek bir tehlikenin eşinemi?

DEPREM UZMANLARINDAN AÇIKLAMALAR

Deprem uzmanları ve sismologlar, bu soruları yanıtladı. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şerif Barış, son depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Barış, depremin etkinliğinin zaman zaman artıp azalabileceğini ve bunun sismolojik açıdan normal olduğunu belirtti. “Bu geçici bir etkinlik artışı, aslında olağan bir durum. Bu bölge sürekli bu büyüklüklerde deprem üreten ve daha büyük bir deprem üretme potansiyeli olan bir yer.” ifadelerini kullandı.

EGE’DEKİ DEPREMİN TÜRKİYE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

14 Mayıs tarihinde Ege’de benzer büyüklükte bir deprem olduğunu ifade eden Barış, bu depremlerin Türkiye’yi yapısal olarak etkilemeyeceğini vurguladı. “En yakın bölgeye 190-200 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremler hasar yapıcı bir güçte değildir. Ama büyük bir deprem olursa, 7,5 veya 8 boyutunda meydana gelecek tsunami, Ege ve Akdeniz kıyılarını etkiler.” dedi.

TSUNAMİYE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Barış, tsunami durumunda sahil kesimlerinde yaşayan topluluk için bazı uyarı ve önlemlerin devreye girmesi gerektiğini de aktardı. Girit bölgesinin, Anadolu’nun altına dalan bir levha üzerinde bulunduğunu ve burada büyük depremlerin zaman zaman gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, bu depremlerin Türkiye’ye olan etkilerine dair yorumda bulunarak, “Normalde hiç ilgimiz olmayan bir bölge. Yunanistan’ın deniz sınırlarında olan bir deprem olduğu için aslında bunları konuşmamıza gerek yok. Bu depremin Türkiye’deki veya daha uzak bir yerdeki fayları etkilemesi mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

EGE’DEKİ SON DURUM NEDİR?

Barış, bu depremin uzaktaki herhangi bir fay hattını tetiklemesi ihtimalinin olmadığını vurguladı. “Bu depremler gerilimi artırır ve aynı bölgelerde benzer büyüklüklerde artçı depremler yaşanabilir. Türkiye’nin Ege kıyılarında onlarca bu büyüklükte deprem üretecek fay var ve bunların çoğu denizde. Denizdeki fayların üzerinde deprem tekrarlama aralığını ölçmek çok kolay değil.” dedi. Ege ile ilgili yapılacak yorumların sade ifadelerle değerlendirilemeyeceğini ve Türkiye’nin dünyanın en aktif tektonik kuşağı üzerinde yer aldığını, bu nedenle her bölgenin büyük depremler üretme potansiyelinde bulunduğunu yineledi.