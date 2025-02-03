Ege Depremlerinin Türkiye Üzerindeki Etkisi

Ege Denizi’nde sismik harekete ilişkin gelişmeler bugün de devam ediyor. Yunanistan’a bağlı Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda düzenli olarak depremler meydana gelmekte. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bu deprem fırtınasında kaydedilen sarsıntı sayısının 400’ü geçtiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, gelişmelerin titizlikle izlenmesi gerektiği vurgulandı. Sarsıntılar bölgedeki aktiviteyi etkilemeye devam ediyor.

DEPREMLER TÜRKİYE’Yİ ETKİLER Mİ?

Bölgedeki depremlerin, Türkiye üzerinde nasıl bir etki oluşturabileceği büyük bir merak konusu olarak öne çıkıyor. Bu sorunun yanıtını AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, “Bölgedeki depremler doğaldır. Olağan bir konumda gerçekleşiyor ancak normal aktivite dışında bir durumla karşı karşıya bulunuyoruz. Elimizdeki güncel veriler ışığında buna ‘deprem fırtınası’ denilebilir. Belirli büyüklüklerdeki birbirini takip eden depremler söz konusu. Buradaki volkanik aktivitenin taze olduğu biliniyor fakat depremlere neden olduğunu gösteren bir veri bulunmuyor. Olası gelişmelere dikkat etmek gerekiyor, çünkü bu alan aktif volkanizmaya sahip.” şeklinde ifade ediyor.

EGE KIYILARINDA TSUNAMİ TEHDİDİ VAR MI?

Prof. Dr. Akgün, bölgedeki tsunami riski ile ilgili olarak, “Tsunami oluşması için 6 ve üzeri bir büyüklükte deprem gereklidir. 4,5 ile 5 büyüklüğündeki depremler dalga oluşturabiliyor ama bu, kayda değer bir hasara neden olmaz. Gerçek hasarlar için depremin büyüklüğünün 7’ye yakın olması gerekiyor.” açıklamasında bulundu. “Bölge, her zaman 7 civarında bir depremin meydana gelmesine imkan tanıyor,” diyen Akgün, Ege Denizi’nde şu an için daha büyük depremler beklemediklerini belirtti.

ART ARDA DEPREMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

AFAD’ın verilerine göre, saat 10.42 ile 11.26 arasında sırasıyla 4,2, 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde üç deprem kaydedildi. Ege Denizi’ndeki artan sismik aktivite sonucunda, 28 Ocak’tan itibaren meydana gelen depremler sayısı 400’e ulaştı. Bu depremlerin Santorini Adası’nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaştığı ve derinliklerinin 5 ile 25 kilometre arasında değiştiği bildirildi. Türkiye kıyılarına en yakın deprem ise 140 kilometrelik mesafede kaydedildi.

GELİŞMELER DİKKATLE TAKİP EDİLİYOR

Ayrıca geçmişte, 2011-2012 yıllarında benzer bir sismik aktivite yaşandığı ve bu süreçte herhangi bir volkanik patlama gerçekleşmediği belirtildi. Gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiği kaydedilirken, bilim insanlarının ve araştırmacıların AFAD ile iş birliği içinde sismik hareketliliği, muhtemel volkanik olayları ve tsunami riskini değerlendireceği vurgulandı. Vatandaşların sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilere itibar etmemeleri istendi.

SANTORİNİ’DE ETKİNLİKLER İPTAL, OKULLAR TATİL

Dünyaca ünlü Santorini Adası çevresindeki sismik hareketliliğin, 2012’de yaşanan etkinliklerle benzerlik taşıdığı ifade ediliyor. Santorini Belediye Meclisi olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmiş ve artan sismik hareketlilik nedeniyle çeşitli tedbirler alınmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda, adada düzenlenmesi planlanan etkinlikler iptal edilirken, kreşler ve okullar, eğitime ara verdi.

MİÇOTAKİS’TEN ACİL TOPLANTI KARARI

Başbakan Miçotakis öncülüğünde yapılan bir toplantıda, sismik hareketlilik ve olası büyük depremlere karşı alınabilecek tedbirler tartışıldı. İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, toplantının ardından “Alınan kararlar tedbir niteliğindedir. Vatandaşlar alına kararlara ve getirilen yasaklara uymalıdır,” dedi.

EGE’DEKİ DEPREMLER TÜRKİYE’Yİ NE KADAR ETKİLER?

Ege denizindeki depremler ve Türkiye üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Santorini Adası’nın kuzeydoğusundaki depremlerin artması nedeniyle Ege kıyılarımızda dikkatli olmalarını öneriyorum,” dedi.

OKAN TÜYSÜZ: 2 GÜNDE 250’NİN ÜZERİNDE DEPREM OLDU

NTV yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, son iki günde 250’den fazla depremin meydana geldiğini ve bunlardan 26’sının 3.5 büyüklüğünün üzerinde olduğunu belirtti. Tüysüz, bu art arda gelen depremleri bir ‘deprem fırtınası’ olarak tanımladı ve “Bu durum, hem volkanların harekete geçmesi hem de fayların kesişmesiyle gerçekleşiyor. Bu, haftalarca hatta aylarca sürebiliyor ama genelde 6 ve üzeri yıkıcı depremler oluşturmuyor,” dedi.

TÜRKİYE’Yİ ETKİLER Mİ?

Tüysüz, bu depremlerin Türkiye’ye uzak bir mesafede olduğu için büyük bir etki doğurmasının beklenmediğini ifade etti. “Ege bölgesi, dünyanın en sık depremlerinin görüldüğü bölgelerden biridir. Bu nedenle, Denizli, Salihli ve Aydın gibi illerimizin faylar üzerinde oturduğunu unutmamak gerekir,” diye ekledi.

İZMİR’DEN DİRİ FAY GEÇİYOR

2020’de İzmir’i etkileyen depremle ilgili olarak, “Samos’taki deprem İzmir’e 70 kilometre mesafedeydi ve bu durum 115 bina yıkılmasına sebep oldu,” diyen Tüysüz, “İzmir, diri fayların geçtiği iller arasında yer alıyor. Bu, burada eninde sonunda deprem olacağı anlamına geliyor,” şeklinde konuyu özetledi. Ayrıca, bölgede ne sıklıkla depremlerin meydana geldiğinin araştırılması gerektiğini vurguladı.

2012’DE NE OLMUŞTU?

Son olarak, Santorini Adası’ndaki sismik aktivitenin 2012 yılında arttığı ve 14 ay boyunca devam ettiği hatırlatıldı. O dönemde herhangi bir volkanik patlama yaşanmadığı, ancak Santorini’nin volkanik bir ada olduğunu da belirtmek gerekir. Geçmişte en son MÖ 1600 yıllarında meydana gelen bir patlamanın ardından, adanın önemli bir kısmı sular altında kalmıştı.