Eğitim Gücü Sen’den MEB’e Ek Ders Başvurusu

Eğitim
Türk banknotları ve sınıf ortamında bir öğretmen
İkili eğitim uygulayan okullardaki yöneticilerin ek ders ücretleriyle ilgili yaşanan hak kayıpları, eğitim sisteminde önemli bir sorunu gündeme getiriyor.
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İkili eğitim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere haftalık ilave 2 saat artırımlı ek ders ücreti ödenmesi 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme ile kararlaştırılmıştı. Ancak MEB sistemlerinde yapılan son güncellemeler ciddi bir hak kaybını beraberinde getirdi. Yeni düzenleme bazı yöneticilerin bu haktan mahrum kalmasına yol açtı.

BÜNYESİNDE İKİLİ SINIF OLAN OKULLARDA MAĞDURİYET

Okulun genelinde tekli eğitim uygulanmasına rağmen bünyesinde ikili eğitim yapan ana sınıfı bulunan kurumlarda yöneticiler hak kaybı yaşadı. Aynı durum özel eğitim alt sınıfı veya uygulama sınıfı olan okullarda da görüldü. MEB Ek Ders Modülü’ndeki yeni kısıtlama bu yöneticileri mağdur etti. Oysa bu sınıfların iki ayrı zaman diliminde eğitim vermesi yöneticilerin mesaisini uzatıyor. Fiilen ikili eğitimden kaynaklanan idari yük tamamen onların omuzlarında kalıyor. Okulun tamamında ikili eğitim olmaması bu fiili sorumlulukları ortadan kaldırmıyor.

EĞİTİM GÜCÜ SEN’DEN BAKANLIĞA RESMİ BAŞVURU

Eğitim Gücü Sen yöneticilerin emeklerinin karşılığını tam alması gerektiğini vurguladı. Sendika Millî Eğitim Bakanlığına resmi başvuruda bulundu. Talep yazısında bünyesinde ikili eğitim yapan tüm kurumlardaki yöneticilerin haftalık ilave 2 saatlik artırımlı ek ders ücretinden yararlanmaya devam etmesi gerektiği belirtildi. Ek Ders Modülü’ndeki kısıtlamanın derhal kaldırılması istendi. Ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması talep edildi. Sendika sürecin takipçisi olacağını duyurdu.

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