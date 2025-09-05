Gündem

Eğitim Süresi Kısaltılacak mı? Açıklama Geldi

Okulların açılmasına kısa bir zaman kala Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önemli açıklamalarda bulundu. AA Editör Masası’na katılan Tekin, programda AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ve Kıdemli Muhabir Başak Akbulut Yazar’ın sorularını yanıtladı. Bakan, okul kayıt parası gibi çeşitli konular üzerinde dururken, zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasıyla ilgili gelen soruları da yanıtladı.

REVİZYON PLANLARI

Bakan Tekin, 12 yıllık eğitim süresinde revizyon yapmayı düşündüklerini açıkladı. “8 yıllık kesintisiz eğitim antidemokratik” diyen Tekin, “12 yıllık zorunlu eğitim tartışılmalı. Büyük oranda 12 yıllık zorunlu eğitimin süresinin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştu, bu revizyonu yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

HÜKÜMETİN ROLÜ

Yusuf Tekin, hükümet olarak bu konuda bir karar almak zorunda olduklarını belirtti. Karar alındığında bu konunun kamuoyu ile paylaşılacağını kaydetti.

