Eğitim Takvimine Göre 2026 Yılı Yarıyıl Tatili Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin resmi takvimi yayımladı. Yayımlanan takvimle birlikte 2026 yılındaki sömestr tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri de netlik kazandı. Karne dağıtımının ardından başlayacak olan yarıyıl tatili, öğrencilere yaklaşık iki hafta süresince dinlenme imkanı sunacak.

KARNE GÜNÜ AÇIKLANDI

MEB tarafından yayımlanan takvime göre, öğrenciler 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerini alacak. Karnelerin dağıtımıyla birlikte, hafta sonu tatili de başlayacak ve böylece öğrenciler fiilen sömestr tatiline girmiş bulunacaklar.

SÖMESTR TATİLİ TARİHLERİ BELİRLENDİ

Resmi yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. Bu tatil süreci, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.