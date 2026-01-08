Eğitim Takvimine Göre 2026 Yılı Yarıyıl Tatili Açıklandı

egitim-takvimine-gore-2026-yili-yariyil-tatili-aciklandi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin resmi takvimi yayımladı. Yayımlanan takvimle birlikte 2026 yılındaki sömestr tatilinin başlangıç ve bitiş tarihleri de netlik kazandı. Karne dağıtımının ardından başlayacak olan yarıyıl tatili, öğrencilere yaklaşık iki hafta süresince dinlenme imkanı sunacak.

KARNE GÜNÜ AÇIKLANDI

MEB tarafından yayımlanan takvime göre, öğrenciler 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerini alacak. Karnelerin dağıtımıyla birlikte, hafta sonu tatili de başlayacak ve böylece öğrenciler fiilen sömestr tatiline girmiş bulunacaklar.

SÖMESTR TATİLİ TARİHLERİ BELİRLENDİ

Resmi yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. Bu tatil süreci, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Malatya’da Yanan Ev İçin İnceleme Başlatıldı

Malatya'da meydana gelen yangın, bir evi tamamen kullanılamaz duruma getirdi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Gündem

Kocaeli’de Fırtına Sonrası Çatı Uçtu, Yangın Çıktı

Körfez'de meydana gelen fırtına, birçok evin çatısını uçurarak elektrik ve iletişim hatlarının kopmasına yol açtı, bir evde yangın çıktı. Dilovası'nda ise bir kişi tenteyle havada savruldu.
Gündem

Ağaç Otomobilin Üzerine Devrildi: Güvenlik Önlemleri Alındı

Talas'ta etkili rüzgar, bir ağacın otomobilin üzerine devrilmesine neden oldu. Olayda zarar gören araçla ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.
Gündem

Fırtına Nedeniyle Gebze’de İki Araç Hasar Gördü

Kocaeli'nin Gebze bölgesinde etkili olan fırtına, cadde üzerindeki bir ağacın devrilmesine yol açtı. Olayda, park halindeki iki araç zarar gördü.
Gündem

Karaman-Konya Karayolunda Fırtına Sonucu Kaza Meydana Geldi

Karaman'da meydana gelen fırtınada, devrilen kamyonetin römorku karşı şeride fırladı. Olayda 3 araç devrildi ve bir kişi yaralandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.