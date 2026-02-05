İzmir’de Buca Belediyesi’ne Rüşvet Operasyonu Gerçekleşti

izmir-de-buca-belediyesi-ne-rusvet-operasyonu-gerceklesti

İzmir’de Rüşvet Operasyonu: 25 Şüpheli Yakalandı

İzmir ilinde, Buca Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda, gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 25’i yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda, belediyede rüşvet karşılığında muhalefet eden çeşitli imar ve planların mevzuata aykırı bir şekilde ruhsatlandırıldığı ve bu yollarla menfaat sağlandığı tespit edildi.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin arasında Ruhsat ve Denetim Müdürü de bulunuyor. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, belirlenen şüphelilerden 25’i yakalanırken, diğer şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu, iki kişinin ise yakalanması amacıyla çalışmaların devam ettiği bildirildi.

