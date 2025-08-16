Eğitim Yılı Başlıyor, Çanta Zamlı

YENİ EĞİTİM YILI VE ALIŞVERİŞ TEMPOSU

Yeni eğitim yılı 8 Eylül’de başlayacakken, birinci sınıflar 1 Eylül’de ders başı yapmaya hazırlanıyor. Okulların açılmasına bir aydan az bir süre kalmasıyla birlikte, velilerin alışveriş temposu hızlanmaya başladı. E-ticaret altyapı sağlayıcılarının verilerine göre, Ağustos ayının başlarında yapılan okul alışverişlerinde geçen yıla göre yüzde 45 oranında bir artış yaşandı. Çanta kategorisinde ciro Temmuz ayına göre yüzde 83’lük bir yükseliş gösterdi. Kırtasiye ürünlerindeki artış ise yüzde 60 olarak kaydedildi. Kitap grubundaki artış ise yüzde 25 ile sınırlı kaldı. Geçen yıl ortalama sepet tutarı 517 lira iken, bu yıl 750 liraya yükseldi.

ÇANTA VE KIYMETLİ TEMİNLER

TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Emre Çetinaslan, velilerin ihtiyaçlarını önceden planlayarak uygun fiyatlı alışveriş yapmayı tercih ettiğini ifade ediyor. Çetinaslan, “Çanta sektöründe ve kırtasiyede büyük artışlar gözlemliyoruz. Çantalarda yüzde 30 ile 60 arasında zam oldu” diyor. Sektör temsilcileri, önümüzdeki haftalarda okula dönüş alışverişinin daha da hız kazanacağını tahmin ediyor. Ancak alışverişi geciktiren velilere, fiyatların daha da yükselebileceği konusunda uyarılar yapılıyor.