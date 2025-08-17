Eğitim Yılı Öncesi Ürün Denetimleri Yapılıyor!

YENİ EĞİTİM YILI İÇİN DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, 8 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda, kırtasiye ürünleri, okul çantası ve kıyafetlerine yönelik denetimler yoğunlaşıyor. Denetimlerde, bu ürünlerin kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri ile etiketleme gerekliliklerinin ilgili mevzuata uyumu inceleniyor. Bakanlık, bu yılın ilk 7 ayında 2 milyon 196 bin 747 ürünü denetledi. Denetimlerde, önceki yıllara göre güvensizlik oranının düştüğü gözlemleniyor, ancak özellikle oyuncak ve deterjanlarda bu oranın yüksek olduğu belirleniyor. Güvensiz ürünlerin tespiti durumunda idari yaptırımlar devreye giriyor.

DENEYSEL ANALİZLER YAPILIYOR

Denetimlerde riskli görülen ürünlerden numuneler alınarak labortatuvarlarda analizler gerçekleştiriliyor. Analizlerde, ürünlerin fiziksel ve mekanik gereklilikleri karşılamadığı veya belirlenen limitlerin üzerinde kimyasal içerdiği tespit edilirse, bölge müdürlüklerindeki risk değerlendirme komisyonları inceleme yapıyor ve ürünlerin güvensiz olduğuna karar veriyor. Bu bağlamda üretici veya ithalatçı firmaya çeşitli idari yaptırımlar uygulanıyor. Bu yaptırımlar arasında para cezası, ürünlerin piyasaya arzının durdurulması, piyasadan çekilmesi ve kamuoyuna uyarı yapılması gibi maddeler yer alıyor.

GÜVENSİZ ÜRÜNLER İÇİN BİLGİ SİSTEMİ

Bakanlık, 2018 yılında devreye aldığı Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla uygunsuz ürünlere ilişkin bilgileri tüketicilerle paylaşıyor. Tüketiciler, bu sisteme “https://guvensizurun.ticaret.gov.tr/” adresinden erişebiliyor. Tek bir kanaldan sağlanan bu bilgilendirmelerle, güvensiz ürünlerin takibi daha kolay hale geliyor. Sistemde, güvensiz ürünler hakkında yetkili kuruluşlarca politika oluşturulmasına ve dış kullanıcılar açısından araştırma yapılmasına imkan tanıyan bir veri tabanı bulunuyor.

ALIŞVERİŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tüketicilerin okul alışverişi yaparken dikkat etmeleri gereken bazı önemli hususlar da mevcut. Kırtasiye ürünleri seçerken imalatçı ve ithalatçının adının ve adresinin açıkça belirtildiği ürünler tercih edilmeli. Ayrıca, markası ve modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünlerin satın alınması gerekiyor. Oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna uygun olduğuna dair uyarılar dikkatlice incelenmeli. 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan ürünler hakkında yer alan uyarılara kesin olarak dikkat edilmeli.

CE İŞARETİNE ÖZEN GÖSTERİN

Boya malzemeleri, oyuncak görünümlü ürünler, oyun hamurları ve parmak boyalarında CE işaretinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli. Tekstil ürünlerinin etiketlerinin Türkçe ve kolay okunabilir olmasına özen gösterilmeli. Çocuk kıyafetlerinde yer alan kordon, bağcık ve küçük parça içeren süslemeler gibi potansiyel risk unsurlarına karşı da dikkatli olunması gerekiyor.