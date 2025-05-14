Eğitimde Değişiklik Olacak Mı? Bakan Tekin Açıkladı!

BAKAN TEKİN, EĞİTİMDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERİ GÖZLEMLEYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zorunlu eğitim yılındaki değişikliklerle ilgili iddialara dair Tekin, “Yıl sonunda biz bu tartışmaları kendi içimizde de değerlendiririz ve bir karara varırız. Şu anda dediğim gibi izliyoruz.” şeklinde ifade etti. Tekin, konuyla ilgili Bakanlık bünyesinde her bir genel müdürlükte değerlendirme başkanlıklarının bulunduğunu, bunların kamuoyundaki tartışmaları izleyip gerekli çözümleri üretmekle görevlendirildiğini belirtti.

ARA ELEMAN TEMİNİNDE YAŞANAN SIKINTILAR

Bakan Tekin, iş dünyasının ara eleman bulma konusunda sıkıntı yaşadığına dikkat çekti ve bunun kendilerine iletildiğini aktardı. Tekin, “Bizim açımızdan sorun yok ancak sahada bu konuda rahatsızlıklarını dile getiren iş dünyası gibi bazı kesimler var.” açıklamasını yaptı. İşverenlerin, ara eleman teminine dair zorluklar yaşadıklarını ifade ettiklerini vurgulayan Tekin, bakanlık olarak şu an için böyle bir çalışmanın içinde olmadıklarını, sadece bu tartışmaları izlediklerini söyledi.