Eğitimde Değişiklik Olacak Mı? Bakan Tekin Uyardı!

BAKAN TEKİN’DEN EĞİTİMDE DEĞİŞİKLİK AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM’de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zorunlu eğitim yılına dair yapılacağı iddia edilen değişiklikler hakkında Tekin, “Yıl sonunda biz bu tartışmaları kendi içimizde de değerlendiririz ve bir karara varırız. Şu anda dediğim gibi izliyoruz.” ifadelerini kullandı. Bakanlık bünyesinde her bir genel müdürlükte değerlendirme başkanlıkları kurulduğunu belirten Tekin, “Onlar kamuoyundaki tartışmaları izleyip gerekli çözümleri üretmekle görevli.” dedi.

İŞ DÜNYASINDAN ARA ELEMAN SIKINTISI

Bakan Tekin, iş dünyasının ara eleman bulmakta zorluk yaşadığını ve bunun kendilerine iletildiğini aktardı. “Bizim açımızdan sorun yok ancak sahada bu konuda rahatsızlıklarını dile getiren iş dünyası gibi bazı kesimler var.” diyen Bakan Tekin, ara eleman temininde güçlük çektiklerini ifade etti. Ancak Tekin, bakanlık olarak şu an böyle bir çalışmanın içinde olmadıklarını ve sadece tartışmaları izlemeye devam ettiklerini söyledi.