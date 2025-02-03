Eğitimde Yeni Çözümler İçin Son Tarih

TEKNOFEST EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASI

Eğitim alanında teknolojik dönüşüm gerçekleştirmek isteyen yaratıcı bireyler, TEKNOFEST Eğitim Teknolojileri Yarışmasında bir araya geliyor. T3 Vakfı tarafından düzenlenen bu yarışma, eğitimde teknoloji entegrasyonunu destekleyerek, yenilikçi ve çok yönlü çözümler üretmek isteyen kişiler için önemli bir platform oluşturuyor. Katılımcılar, bu yarışmada disiplinler arası bakış açılarıyla eğitim süreçlerini daha etkin hale getiren projelerle toplumsal gelişime katkı sağlayabiliyor.

PROJE KATEGORİLERİ VE DEĞERLENDİRME

Veri Analizi ve İzleme, Dijital Eğitim Materyalleri, Yapay Zekâ, Yeni Teknolojiler, Geleceğin Eğitim Yaklaşımları ve Eğitim Yönetim Sistemleri gibi geniş bir yelpazede projeler, jüri tarafından değerlendirilecek. Katılımcılar, öğrenme süreçlerini daha verimli ve kalıcı hale getiren yaratıcı projeleri ile ön plana çıkmayı hedefliyor. Ortaokul seviyesinden mezun seviyesine kadar öğrenci ve profesyoneller, 20 Şubat tarihine kadar yarışmaya başvuru yapabilir.

KATILIMCI FAYDALARI VE PARA ÖDÜLLERİ

Yarışma, katılımcılara yalnızca fikirlerini hayata geçirme fırsatı vermekle kalmıyor, aynı zamanda profesyonel bağlantılar kurma ve kariyer olanakları yakalama imkanı sunuyor. Yarışmanın sağladığı destekler arasında malzeme desteği, teknik geziler, network fırsatları, ulaşım ve konaklama desteği, eğitim programları, kamplar ve staj imkanları yer alıyor. Her seviyede dereceye girenleri toplam para ödülleri bekliyor; ortaokul seviyesine 150 bin TL, lise seviyesine 180 bin TL ve üniversite ve üzeri seviyeye toplam 210 bin TL ödül verilecek. Eğitim Teknolojileri Yarışması hakkında başvuru ve detaylı bilgi için TEKNOFEST resmi web sitesinin ziyaret edilmesi öneriliyor.