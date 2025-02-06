Eğitimle Daha İyiye Projesiyle 5 Bin Çocuğa Destek

MEDIAMARKT’TAN EĞİTİME DESTEK PROJESİ

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın 4 Ateşböceği öğrenim birimine sponsor olarak depremin hemen ardından sahaya inen MediaMarkt Türkiye, “Eğitimle Daha İyiye” projesi ile bir yılda 5 bin çocuğun umudu oldu. MediaMarkt Türkiye, 2028 yılına kadar devam etmesi planlanan projeyle 24 bin çocuğa ulaşmayı amaçlıyor. 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Yaraları sarmaya destek olmak ve etkilenen bölgelere uzun vadede katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliği ile hayata geçirilen “Eğitimle Daha İyiye” projesi, çocukların eğitim hayatına desteğini sürdürüyor. Öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması hedefiyle TEGV’e 4 öğrenim birimi bağışlayan MediaMarkt, Vakıf ile birlikte Ekim 2023’ten bu yana 5 bin çocuğa ulaştı ve 2028 yılına kadar 24 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor. MediaMarkt’ın 4 adet Bilişim ve Tasarım, Bilim ve Sanat Ateşböceği öğrenim tırlarında 1. sınıftan 8. sınıfa kadar olan çocuklara bilgisayar, iletişim teknolojileri, kodlama, bilişim, tasarım ve sanat gibi alanlarda eğitimler gerçekleştiriliyor. Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Malatya’da bulunan Ateşböceği öğrenim birimlerinde, Ekim 2023’ten 2024 yılının Ekim ayına kadar 5 bin çocuk eğitim aldı ve toplamda 20 bin saat etkinlik yapıldı.

GELECEĞİ HAZIRLAMAK ÖNCELİĞİMİZ

1 yılda 5 bin çocuğa ulaşan “Eğitimle Daha İyiye” projesinin MediaMarkt için büyük bir önem taşıdığını belirten MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, “Yaşadığımız deprem felaketinin üzerinden 2 yıl geçti. Depremden etkilenen çocukların eğitim hayatlarının sekteye uğramaması, yeni beceriler edinerek geleceğe umutla bakmaları için TEGV ile bir iyilik yolculuğuna çıktık. ‘Eğitimle Daha İyiye’ projemizde, fark yaratan eğitimleriyle öne çıkan, ülkemizdeki her çocuğun ulaşabildiği TEGV ile güçlerimizi birleştirmekten onur duyuyoruz. TEGV’in bu yıl 30’uncu yılını kutlaması projemizi daha anlamlı kılıyor, eğitim alanındaki deneyimleri bize de ışık oluyor. Deprem bölgelerinde yaşayan çocuklarımızın eğitime erişimi çok önemli. Onları eğitim yolculuklarında desteklemeyi, yeni becerilerle güçlendirmeyi ve geleceğe hazırlamayı en önemli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu bilinçle, Ekim 2023’ten bu yana aktif olarak devam eden projemizle önümüzdeki yıllar boyunca da 24 bin çocuğun umudu olmayı hedefliyoruz” dedi.

EĞİTİMDE BİRLİKTELİK

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Sait Tosyalı ise projeyle ilgili olarak, “1995 yılında, ülkemizdeki her çocuğun nitelikli eğitime ulaşabilmesi için kurulan TEGV’in 30. kuruluş yıl dönümünde, 3.2 milyon çocuğumuzu ücretsiz olarak nitelikli eğitimle buluşturabilmenin gururunu yaşıyoruz. Bu gururu paylaştığımız eğitim dostu kurumlardan biri de MediaMarkt Türkiye. Ülkemizin aydınlık geleceğinin ancak nitelikli eğitimle mümkün olduğu inancımızı paylaşan MediaMarkt Türkiye ailesiyle 6 Şubat depremlerinin hemen ardından çalışmaya başladık ve 4 Ateşböceği Öğrenim Birimimizin yapımını destekleriyle tamamlayarak bölgeye yönlendirdik. Sahaya çıktığı günden bu yana deprem bölgesindeki faaliyetlerine devam eden MediaMarkt Ateşböceklerimiz bugüne kadar 5 bin çocuğumuzun yolunu aydınlattı. ‘Eğitimle Daha İyiye’ projesiyle çocuklarımızı nitelikli eğitimle buluşturup aydınlık bir geleceğe kavuşmasına destek olan MediaMarkt Türkiye ailesine içtenlikle teşekkür ederiz.” dedi.

GELECEĞİ AydınlatMAK İÇİN YAPAY ZEKA EĞİTİMLERİ

MediaMarkt, yapay zeka eğitimlerini tüm çocuklar için erişilebilir hale getirecek olan ‘Eğitimle Daha İyiye’ projesi kapsamında depremden etkilenen illerde çeşitli atölye çalışmaları düzenliyor. Geçtiğimiz aylarda eğitimci, tasarımcı ve sanatçı Bager Akbay, çocuklarla yapay zeka atölyelerinde bir araya geldi. Çocuklara yönelik yapay zeka eğitimlerini sürdürülebilir kılmayı amaçlayan MediaMarkt, TEGV iş birliğiyle uzun vadede yapay zeka eğitimini tüm çocuklar için erişilebilir kılmayı hedefliyor.

YARATICILIK DOĞRULTUSUNDA SANATSAL TERAPİ

Geçtiğimiz ay Taş-Kâğıt-Makas Atölyesi tarafından düzenlenen yaratıcı drama atölyesinde ise kurucular Ceyda Düvenci ve Aslı Cüreklibatır, afetten etkilenen çocuklarla yaratıcı çalışmalar yaparak onlara sanatsal terapi ortamı sağladı. TEGV’in Hatay’daki Bilim Ateşböceği tırında gerçekleştirilen atölyede çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici drama çalışmalarıyla duygularını daha iyi tanıyabilme ve ifade edebilme fırsatı sunuldu.