Egzoz İçin El Feneri Kullanın!

ARAÇ BAKIMINDA YENİ YÖNTEMLER

Araç bakımı denilince akla genellikle maliyetli servis işlemleri, karmaşık motor onarımları ve yüksek fiyatlı yedek parça değişimleri geliyor. Ancak, uzmanların belirttiğine göre, bu tür yüksek harcamaların birçoğu basit ve neredeyse ücretsiz bir yöntemle engellenebiliyor. Dikkat etmeniz gereken tek şey, sıradan bir el feneri.

EGZOZ SİSTEMİ KONTROLÜNÜN ÖNEMİ

Otomotiv teknisyenleri, egzoz sisteminde meydana gelebilecek arızaların çoğunun erken tespit edildiğinde kolayca ve düşük maliyetle düzeltilebileceğini ifade ediyor. Düzenli olarak yapılacak basit bir kontrol ile ileride 60 bin liraya kadar yükselebilecek tamir fatura riskinin önüne geçmek mümkün. Bu basit uygulama hem aracın ömrünü uzatıyor hem de sürüş güvenliğini artırıyor.

