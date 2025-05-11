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Ehl İptal Edilecek, Cezalar Artıyor!

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YENİ EYLEM PLANI HAZIRLANIYOR

İçişleri Bakanlığı, üzerinde çalıştığı eylem planında önemli bir aşamaya ulaştı. Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması beklenen düzenleme ile trafik cezalarının caydırıcılığını artırmak hedefleniyor. Yapılacak düzenleme ile birçok trafik kusuru için sürücülere ‘ehliyet iptal’ cezası uygulanacağı bilgisi geldi. Trafik cezalarıyla ilgili değişiklik içeren düzenlemenin komisyon görüşmelerinin cuma günü başlaması planlanıyor.

KIRMIZI IŞIK İHLALİNE AĞIR CEZA

Önerilen kanun teklifi kapsamında bulunacak maddelere göre, tekrar eden kırmızı ışık ihlalleri durumunda sürücülerin ehliyetleri tamamen iptal edilecek. Şu anda kırmızı ışıkta geçme cezası 2 bin 167 lira olarak uygulanıyor. Ancak yeni düzenleme ile ilk ihlal için bu ceza 5 bin liraya, ikinci ihlal için 10 bin liraya ve üçüncü ihlal için 15 bin liraya çıkarılacak. Bu tedbirler, trafik güvenliğini artırmayı ve sürücülerin kurallara uymasını sağlamayı hedefliyor.

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