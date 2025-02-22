Ehliyet Sınavlarında Yeni Tarih Belli Oldu Mu?

İSTANBUL’DA EĞİTİM VE SINAV FAALİYETLERİ ETKİLENİYOR

İstanbul, kar yağışının devam etmesiyle olumsuz hava koşullarını yaşamaya devam ediyor. Bu durum, kentteki eğitim ve sınav faaliyetlerini aksatmaya başlıyor. -23 Şubat 2025 tarihinde, İstanbul genelindeki çeşitli kurs ve merkezlerdeki sınavlar ve eğitimler iptal edildi. Bu tarihlerde ehliyet sınavına katılacak adaylar, yeni takvimi öğrenmek için sorgulama yapıyor. Peki, ehliyet sınavı ne zaman yapılacak?

EHİYET SINAVI YENİ TARİHİ BEKLENİYOR

Ertelenen ehliyet sınavlarının yeni tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İstanbul Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı, hava şartlarını analiz ederek önümüzdeki günlerde yeni sınav tarihlerini duyuracak. Adaylar, gelişmeleri merakla bekliyor.