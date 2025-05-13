Ehliyet Yenileme İşlemi Zorlaşıyor!

EHİYET YENİLEME İŞLEMLERİNDE YOĞUNLUK OLACAK

Son dönemde ehliyet yenileme konusunda önemli bir yoğunluk yaşanacağı bildiriliyor. Özellikle yılın son çeyreğinde randevu almanın zorlaşabileceği anlaşılmakta, bu nedenle vatandaşların işlemlerini erkenden gerçekleştirmeleri öneriliyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin kullanım süresinin dolacağını hatırlatarak sürücülerin en kısa sürede randevu almak için harekete geçmesini vurguluyor. Peki, ehliyet yenileme için son tarih ne zaman?

SON TARİH 31 TEMMUZ 2025

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan son tarih, 31 Temmuz 2025. Bu tarihi geçiren sürücüler, cezai yaptırımlarla karşılaşabilir. Dolayısıyla işlemleri son günlere bırakmamanız önemlidir.

EHİYET YENİLEME RANDEVUSU ALMA ADIMLARI

Ehliyet yenileme işlemleri için öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi olan randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alınması gerekiyor. Unutulmamalıdır ki, randevusuz işlem yapılmamaktadır. Ehliyet yenilemek için gerekli belgeler arasında şunlar bulunuyor: Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı, sürücü sağlık raporu, 1 adet biyometrik fotoğraf, eski sürücü belgesi ve harç ile kart ücreti ödeme dekontu. 2025 yılı itibarıyla ehliyet yenileme ücreti toplamda 15 TL olarak belirlenmiştir; bu ücretin 2 TL’si vakıf payı, 13 TL’si değerli kağıt bedelidir.

YENİLEMEYENLERİ BEKLEYEN TEHLİKELER

31 Temmuz 2025 tarihine kadar yenilenmeyen ehliyetler geçersiz sayılacak. Bu durumda, ehliyetini yenilemeyen sürücüler araç kullanırken yakalandıklarında cezai işlem görecekler. Ayrıca geçersiz belgeyle araç kullananların trafik cezası alması ve araçlarının trafikten men edilmesi söz konusu olabiliyor.