Ehliyetler İptal Edilecek, Kırmızı Işık

TRAFİK KAYNAKLI ÖLÜMLER VE DÜZENLEMELER

Türkiye’de trafik kaynaklı ölümlerin artması, iktidarın bu konuyla ilgili yeni düzenlemeler çıkarmasına sebep oluyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşınan Trafik Eylem Planı, kamuoyunda uzunca tartışmalara yol açtı. Özellikle radar cezaları gibi birçok madde üzerinde anlaşmazlıklar yaşanırken, tasarının TBMM Genel Kurulu’na sunulması ve haziran ayında yasalaşması bekleniyordu, ancak düzenleme yeniden komisyona geri iade edildi.

Ekim ayında yeni yasama dönemine girecek olan Meclis, ilk olarak trafik cezalarına ilişkin 34 maddelik eylem planını gündeme alacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu teklifte yer alan ehliyet iptali kararlarına dair detayları kamuoyuyla paylaştı.

Meclis’e sunulan düzenlemede, bir takvim yılı içerisinde belirlenen limitin üstünde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyetlerinin iptal edilmesi öngörülüyor. Bu madde, sürücülerin trafik kurallarına uyması ve kazaların azaltılması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.