Ehliyetsiz Sürücü Kaçarken Kaza Yaptı

OLAYIN GELİŞİMİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 20 yaşındaki otomobil sürücüsü Faruk C., trafik kurallarını hiçe sayarak drift yapmaya başladı. Bu esnada Mesudiye Mahallesi’nde devriye gezen polis ekipleri, durumu fark etti. Ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü, ekipleri görünce kaçmaya karar verdi.

KAZA ANI

Sürücünün 10 kilometre süren takibinin ardından, direksiyon kontrolünü kaybeden otomobil, bir otobüs durağına çarptı. Neyse ki durakta kimse olmaması, olası bir faciayı önledi.

CEZAİ İŞLEM

Gözaltına alınan Faruk C.’nin ruhsatı olmadığı için kaçtığı bildirildi. Sürücüye, ‘Ehliyetsiz araç kullanmak’ ve ‘Drift atmak’ suçlarından toplam 65 bin 161 lira ceza uygulandı.