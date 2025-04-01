Ehliyette Üst Yaş Sınırı Güncelleniyor!

YENİ DÜZENLEMELER AÇIKLANDI

Türkiye’de ehliyetle ilgili yeni bir düzenleme hayata geçirildi. Bu düzenlemeyle birlikte artık belirli bir yaşı geçen sürücüler mevcut ehliyetlerine sahip olsalar dahi araç kullanamayacak. Sürücülerin 65 yaşını doldurduktan sonra belirli aralıklarla sağlık kontrollerinden geçmeleri gerekiyor.

SAĞLIK KONTROLLERİNDE YENİ DÖNEM

80 yaşını geçen sürücüler için sağlık kontrolü süresi ise 2 yılla sınırlı olacak. Bu düzenleme, sürücülerin sağlık durumlarını takip ederek güvenli bir trafik ortamı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca ticari taşıma işlerinde görev yapan şoförler için de yeni yaş sınırları belirlendi. Büyük otobüs şoförlerinin 66 yaşına kadar araç kullanmaları gerektiği, ancak geçici bir düzenleme ile bu yaş sınırının 69’a çıkarıldığı bildirildi.