“Ekim’de Fon Dağılımında Önemli Değişim” “Ekim’de Fon Dağılımında Önemli Değişiklik”

EKİM AYLARINDA FON SEPETLERİNDEKİ DEĞİŞİM

Ekim ayında fon sepetlerinde dikkat çeken değişimler yaşandı. Hisse senedi fonlarının toplam içindeki oranı, Temmuz ayında yüzde 10 seviyesindeyken Ekim’de yüzde 3,3’e düştü. Diğer taraftan, para piyasası fonlarının payı aynı dönemde yüzde 38,7’den Eylül ayında yüzde 42,5’e çıktı. TEFAS verilerine göre, işlem gören fonların toplam hacmi Ekim ayında yüzde 7 gerileyerek 547,5 milyar TL’ye düştü; ancak bu toplam hacim yılbaşına göre yüzde 91 artış gösterdi.

HİSSE SENDİ FONLARINDAN ÇIKIŞLARIN NEDENLERİ

Hisse senedi fonlarından çıkışlar devam ediyor. BIST’teki getirilerin yıl ortasından bu yana gerileme eğilimine girmesi, yatırımcıların para piyasası fonlarına yönelmesine neden oldu. Ekim ayında 2023 üçüncü çeyrek bilanço verilerinin etkisiyle BIST’in dip arayışının süreceği düşünülüyor. Ayrıca, 8700 bölgesindeki tutunmanın yanı sıra, şirketlerin pay geri alım programlarının yoğunluğu ve temel çarpanların düşük seviyelerde bulunması serbest şemsiye fonları ile hisse senedi yoğun fonlara girişi artırabilir.

Para piyasası şemsiye fonlarının toplam hacmi, Ekim ayında 251 milyar TL’den 200 milyar TL’ye düşerek fonlardan önemli bir çıkış yaşandığını gösteriyor. Bunun yanı sıra, kıymetli maden fonlarına olan ilginin arttığı ve yılın ikinci yarısında altın ve gümüşteki yukarı eğilimin yatırımcı ilgisini artırdığı gözlemleniyor.

Kaynak: Bloomberg HT