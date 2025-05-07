Ekin Can Arslan tahliye edildi

Sansar Salvo olarak tanınan rapçi Ekin Can Arslan, tahliye edildi. Arslan’ın vesayeti, ailesinin eline verilmişti. Bu duruma ilişkin olarak Arslan, babasına yönelik şiddet eylemlerini içeren görüntüleri sosyal medya üzerinde paylaştı. Ekin Can Arslan, üst soya karşı basit kasten yaralama suçundan daha önceden tutuklanmıştı. Bugün, Anadolu Adalet Sarayı’nda 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde babası Gazi Arslan’a karşı olan şiddet eylemi nedeniyle duruşmaya çıkarıldı.

Duruşmaya Gazi Arslan, sanık ve taraf avukatları ile rap sanatçısı Fuat Ergin katıldı. Ekin Can Arslan mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı. Arslan, savunması sırasında “Ben babamın eline video çekip itiraf almak için girmiştim. Avukattı kendisi, evine video çekerek itiraf almak için gitmiştim. Videolarda iki tane ses var tokat gibi duyuluyor ama tokat yok ben tükürmüştüm.” şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, arkadaş çevresinde yaşanan ölümlere dikkat çekerek şöyle devam etti: “Sonrasında ailem bu vefatlar ile ilgili olarak beni vesayet altına almaya çalıştı. Ben babamdan itiraf almak istedim. Orada tükürük sesi var tokat sesi yok. Yakasına yapıştım ama ufak bir kargaşa oldu.” Video paylaşımının ardından bu görüntüyü sildiğini belirten Arslan, “Sonra ben videoyu sildim. Çok öfkelenmiştim babam bunu reddedince. Video sadece birkaç saat kaldı.” dedi.

Babası Gazi Arslan ise, oğlundan şikayetçi olmadığını ifade etti. Baba, “Sanığın kiralarını ben alırım daha sonra kendisine veririm. Sakin olmasını oturmasını söyledim. Öfkeli hali devam etti, ben de kalktım karşılıklı bir itişme oldu. Göğsüme doğru üç dört yumruk yedim.” şeklinde konuştu. Arslan, “Sonra komşular kapıyı çaldı. Kendisi o sırada videoya almış. Daha sonra sanık evden ayrıldı. Ben oğlumdan şikayetçi değilim.” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve delilin toplanmış olmasını dikkate alarak tahliye kararını verdi. Arslan’a, babasına yönelik basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezası verildi. Ancak, hakim takdiri indirim uygulayarak bu cezanın 7 ay 15 güne indirilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.