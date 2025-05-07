ekin-can-arslan-tahliye-oldu

Tahliye Edilen Rapçi Ekin Can Arslan Hakkında Duruşma Gerçekleşti

Ekin Can Arslan, daha çok Sansar Salvo adıyla tanınan rapçi, tahliye edildi. Arslan’ın vesayeti anne ve babasına verilmişti. Bu durum üzerine Arslan, annesine ve babasına şiddet uyguladığı anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Ekin Can Arslan, üst soya karşı basit kasten yaralama suçuyla tutuklanmıştı. Bugün Anadolu Adalet Sarayı’nda, babası Gazi Arslan’a yönelik şiddet eylemi nedeniyle 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

Duruşmaya Tanıklar ve Sanık Katıldı

Duruşmaya, müşteki Gazi Arslan, sanık ve taraf avukatları ile rap sanatçısı Fuat Ergin katılım sağladı. Sanık Ekin Can Arslan, mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada savunma yapan Arslan, “Ben babamın eline video çekip itiraf almak için girmiştim. Avukattı kendisi, evine video çekerek itiraf almak için gitmiştim. Videolarda iki tane ses var tokat gibi duyuluyor ama tokat yok ben tükürmüştüm.” ifadelerini kullandı.

Aile İlişkileri ve Duruşma Sonrası Gelişmeler

Arslan, arkadaş çevresindeki ölümleri anımsatırken, “Sonrasında ailem bu vefatlar ile ilgili olarak beni vesayet altına almaya çalıştı. Ben babamdan itiraf almak istedim. Orada tükürük sesi var tokat sesi yok. Yakasına yapıştım ama ufak bir kargaşa oldu.” dedi. Paylaşımının ardından videoyu sildiğini söyleyen Arslan, “Sonra ben videoyu sildim. Çok öfkelenmiştim babam bunu reddedince. Video sadece birkaç saat kaldı.” diyerek ekledi.

Baba Gazi Arslan, oğlundan şikayetçi olmadığını belirtti. “Sanığın kiralarını ben alırım, daha sonra kendisine veririm. Sakin olmasını, oturmasını söyledim.” diyen baba, “Öfkeli hali devam etti, ben de kalktım karşılıklı bir itişme oldu. Göğsüme doğru üç dört yumruk yedim.” şeklinde konuştu.

Mahkemeden Cezalandırma ve Tahliye Kararı

Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve delilerin toplanmış olmasını dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Ekin Can Arslan’ı babasına yönelik basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezasına çarptıran hakim, takdiri indirim uygulayarak cezanın 7 ay 15 güne indirilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.