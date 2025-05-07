Ekin Can Arslan, Tahliye Olmuştu

EKİN CAN ARSLAN’IN TAHLİYESİ

Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, sonunda tahliye edildi. Arslan’ın vesayeti annesi ve babasına verilmişti. Bu durum üzerine Arslan, babasına şiddet uyguladığına dair görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı. Ekin Can Arslan, üst soya karşı basit kasten yaralama suçundan tutuklanmıştı. Bugün, Anadolu Adalet Sarayı 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde babası Gazi Arslan’a yönelik şiddet eylemi nedeniyle hakim karşısına çıktı.

DURUŞMADA HAZIR BULUNANLAR

Mahkemeye müşteki Gazi Arslan, sanık ve taraf avukatları ile rap sanatçısı Fuat Ergin katıldı. Ekin Can Arslan, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak savunma yaptı. Arslan, “Ben babamın eline video çekip itiraf almak için girmiştim. Avukattı kendisi, evine video çekerek itiraf almak için gitmiştim. Videolarda iki tane ses var tokat gibi duyuluyor ama tokat yok ben tükürmüştüm.” şeklinde ifade verdi. Arkadaş çevresindeki ölümleri hatırlatan Arslan, “Sonrasında ailem bu vefatlar ile ilgili olarak beni vesayet altına almaya çalıştı. Ben babamdan itiraf almak istedim. Orada tükürük sesi var tokat sesi yok. Yakasına yapıştım ama ufak bir kargaşa oldu.” diye belirtti. Videoyu paylaştıktan sonra sildiğini de sözlerine ekledi.

BABA ARSLAN’DAN AÇIKLAMA

Baba Gazi Arslan ise oğlundan şikayetçi olmadığını dile getirdi. “Sanığın kiralarını ben alırım daha sonra kendisine veririm. Sakin olmasını, oturmasını söyledim. Öfkeli hali devam etti, ben de kalktım, karşılıklı bir itişme oldu. Göğüsüme doğru üç dört yumruk yedim.” şeklinde konuşan baba Arslan, “Sonra komşular kapıyı çaldı. Kendisi o sırada videoya almış. Daha sonra sanık evden ayrıldı. Ben oğlumdan şikayetçi değilim.” ifadelerini kullandı.

MAHKEME KARARI

Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve delilerin toplanmış olması hususunu dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Sanık Arslan’ı babasına yönelik basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezasına çarptıran hakim, takdiri indirim uygulayarak cezanın 7 ay 15 güne indirilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.