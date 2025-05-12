EKK Toplantısı Sona Erdi

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdi. Bu yılın üçüncüsü olan EKK toplantısında; sanayide üretimi, rekabeti ve ihracatı artırmaya yönelik alınması gereken önlemler, iş gücü piyasası gelişmeleri, istihdam politikaları ve değişen küresel ticaret politikalarının dış ticaret üzerindeki etkileri gibi önemli konular üzerinde duruldu.

TOPLANTININ GİZLİ AÇIKLAMASI

Toplantı akabinde yapılan yazılı açıklamada, “Ülkelerin gelecekteki yönünü, karşılaşılan zorluklara verilen tepkiler kadar, zorlukları fırsata dönüştürmeye yönelik atılan adımlar belirleyecektir. Dönüşüm sürecinde Türkiye oldukça avantajlı bir konumdadır.” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE’NİN AVANTAJLARI

Enflasyonla mücadelede kararlılığa dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi: “Ülkelerin gelecekteki yönünü, karşılaşılan zorluklara verilen tepkiler kadar, zorlukları fırsata dönüştürmeye yönelik atılan adımlar belirleyecektir. Dönüşüm sürecinde Türkiye oldukça avantajlı bir konumdadır.” Genç ve dinamik nüfus, güçlü sanayi ve üretim altyapısı, stratejik konum, Avrupa pazarıyla entegrasyon ve Asya ile derinleşen ilişkiler, ülkeye küresel ölçekte önemli fırsatlar sunmaktadır.

ENFLASYONLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir büyümeyi önceleyen ekonomi programı çerçevesinde, mali disiplinden ödün vermeden enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edileceği, üretken kapasiteyi artıracak yatırım ve ihracat odaklı politikaların güçlendirileceği, istihdamı desteklemek için gereken tüm adımların güçlü bir koordinasyonla atılacağı belirtildi. Programın reel sektör üzerindeki kısa vadeli olası etkileri özel sektör ve tüm paydaşlarla değerlendirilmekte ve bu etkileri sınırlandırmaya yönelik gerekli önlemler alınmaktadır.