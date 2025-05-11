Ekk Toplantısı Sona Erdi

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Bu yılın üçüncü toplantısında; sanayinin üretimini, rekabetini ve ihracatını artırmak için uygulanması gereken tedbirler, iş gücü piyasasındaki gelişmeler, istihdam politikaları ve değişen küresel ticaret politikalarının dış ticarete etkileri gibi önemli konular ele alındı.

TOPLANTI SONRASI YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, “Ülkelerin gelecekteki yönünü, karşılaşılan zorluklara verilen tepkiler kadar, zorlukları fırsata dönüştürmeye yönelik atılan adımlar belirleyecektir. Dönüşüm sürecinde Türkiye oldukça avantajlı bir konumdadır.” denildi. Açıklamada, Türkiye’nin avantajlı konumu vurgulanarak genç ve dinamik nüfus, güçlü sanayi ve üretim altyapısı, stratejik coğrafi konum, Avrupa pazarıyla entegrasyon ve Asya ile derinleşen ilişkilerin ülkeye küresel düzeyde önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekildi.

ENFLASYONLA MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK

Ekonomik istikrarı ve sürdürülebilir büyümeyi temel alan ekonomi programı çerçevesinde; mali disiplinden taviz vermeden enflasyonla mücadele kararlılıkla sürdürülecek, üretken kapasiteyi artıracak yatırım ve ihracat odaklı politikalar güçlendirilecek. Ayrıca istihdamı desteklemek için atılacak adımlar güçlü bir koordinasyon içinde gerçekleştirilecek. Programın reel sektör üzerindeki kısa vadeli olası etkileri, özel sektör ve tüm paydaşlarla istişare edilerek detaylı bir şekilde değerlendirilecek ve bu etkileri sınırlandırmaya yönelik tedbirler alınacak.