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Ekmek’in Kilo Verme Süreci Başladı

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KEDİ EKMEK’İN KİLO VERME SÜRECİ BAŞLIYOR

Pelin Kılıç’ın sahip olduğu ve “Ekmek” adını verdiği kedisi, fazla beslenme ve hareketsizlik nedeniyle belirgin bir şekilde kilo aldı. 3 yaşındaki Ekmek’in, kısa bir süre içinde 8 kilograma ulaştığını fark eden Kılıç, durumu veterinere bildirdi. Veteriner kliniğinde başlayan tedavi süreci, Ekmek’in obezite ile mücadelesindeki ilk adımlar oldu.

OBEZİTEYİ YENEN ŞİRAZ’LA TANIMASI

Kedi Ekmek, klinikte tanıştığı 6 kilogram vererek obeziteyi yenen arkadaşı Şiraz’dan ilham aldı. Bir aydır veteriner hekim Bahri Terzi ile veteriner teknikeri ve fizyoterapisti Yağmur Denli’nin denetiminde tedavi görüyor. Ekmek, her gün koşu bandı üzerinde koşuyor ve pilates topuyla egzersiz yapıyor. Ayrıca, havuzda yüzme seansları da gerçekleştiriyor.

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