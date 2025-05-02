Ekmeklerde Cam Parçası Alarmı Var

ÜRÜNLERİN GERI ÇAĞRILMASI

ABD’nin Upper Crust Bakery şirketi tarafından üretilen ve beş eyalette satılan belirli ekmek çeşitleri, cam parçaları içerebileceği şüphesiyle ikinci kez geri çağrıldı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bu ürünlerin tüketiminin boğazda ve sindirim sisteminde ciddi yaralanmalara yol açabileceği konusunda uyarılar yaptı. Giant Eagle market zinciri, 7-12 Nisan tarihleri arasında satışa sunulan Çok Tahıllı Ekşi Mayalı Taze Pişmiş Ekmek, Yarı Çok Tahıllı El Yapımı Ekmek ve Tam Tahıllı Ekşi Mayalı El Yapımı Ekmek ürünlerini raflardan çektiğini duyurdu.

SATIŞ YAPILAN EYALETLER

Geri çağrılan ürünlerin Pennsylvania, Ohio, Maryland, Indiana ve Batı Virginia eyaletlerinde satışa sunulduğu bildirildi. Yetkililer, bu ürünlerin geçici sağlık sorunlarına yol açabileceğini ancak kalıcı hasar riskinin düşük olduğunu ifade etti. Maryland merkezli olan ekmek üreticisi Upper Crust Bakery, ilk geri çağırma duyurusunu 12 Nisan’da yapmıştı. Bu çağrı, 818 kasayı kapsayarak 18 onsluk Çok Tahıllı Ekşi Mayalı Ekmekler, 4 onsluk Ancient Grains Hoagie Rolls ve 20 onsluk Whole Grain Multigrain ekmeklerini içeriyor.

UZMANLARIN UYARISI

FDA tarafından yapılan açıklamada, bu ürünlerin karton kutularda dondurulmuş şekilde gönderildiği belirtildi. Cam parçalarının nasıl girdiği ile ilgili durum hala netlik kazanmadı. Herhangi bir yaralanma raporu bulunmamakla birlikte uzmanlar, cam yutulması durumunda mide-bağırsak sisteminde delinme, enfeksiyon ve sepsis gibi ciddi komplikasyonların ortaya çıkabileceği konusunda tüketicileri uyarıyor. Giant Eagle, geri çağırmadan etkilenen müşterilerine doğrudan ulaşarak ürünlerin tüketilmemesini ve imha edilmesini istedi. Gelişmeler devamlı olarak yakından izleniyor.