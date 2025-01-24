Ekonomi Koordinasyon Kurulu Orta Vadeli Program İçin Toplandı

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı, Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Bu etkinlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri yer aldı.

YAPISEL REFORM EYLEMLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantının gündeminde, Orta Vadeli Program’daki (OVP) yapısal reform eylemleri yer alıyor. Katılımcılar, program çerçevesindeki hedeflerin gerçekleştirilmesi için gereken adımları ve stratejileri ele alıyor.