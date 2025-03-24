Ekonomi Yönetimi Yeni Stopaj Planı Hazırlığında

MEVDUAT VE FONLARDAKİ STOPAJ ORANLARI

Mevduat ve fonlarda uygulanan stopaj, şubat ayında 5 puan artırılmıştı. Ancak son gelişmeler üzerine bu verginin tekrar düşürülmesi planlanıyor.

EKONOMİ YÖNETİMİ YENİ ÖNLEM PAKETİNİ GÜNDEME ALDI

Bloomberg’in aktardığına göre, ekonomi yönetimi piyasalardaki dalgalanmalara karşı yeni bir önlem paketi üzerinde çalışıyor. İlk aşamada, mevduat ve fonlardaki stopaj oranının düşürülmesi değerlendiriliyor. Bu düzenleme ile Türk Lirası’nın desteklenmesi amaçlanıyor. 6 ay vadeli mevduatta uygulanan stopaj, 1 Şubat’ta yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarılmıştı ve kesinti fonlarda da aynı şekilde artırılmıştı.

MEVDUAT FAİZLERİ POLİTİKA FAİZİNE YAKLAŞTI

Diğer yandan, mevduat faizlerindeki hareketlilik dikkat çekiyor. Merkez Bankası’nın faiz oranını sabit tutacağı beklentileri artarken, mevduat faizleri yüzde 45 seviyelerine yaklaştı. Kısa vadeli mevduatlar yeniden yüzde 45-47 aralığına yükseldi. Geçen hafta 32 gün vadeli mevduatlarda faiz oranı yüzde 42,5 olarak uygulanıyordu ve böylece mevduat faizleri, yüzde 42,5 olan politika faizinin üzerine çıkmış oldu.