Ekonomik Politikalarda Önemli Açıklama Bekleniyor

HÜKÜMETİN YENİ EKONOMİK STRATEJİSİ AÇIKLANIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın gerçekleşecek basın toplantısında, ekonomik politikalara yön verecek olan Orta Vadeli Programı (OVP) açıklayacağını bildirdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantının saat 09.00’da düzenleneceğini belirtti ve şunları ifade etti: “Katılımcı bir anlayışla hazırladığımız, 2026-2028 dönemini kapsayan OVP ile 2025 yılı dahil olmak üzere, makroekonomik göstergelerimizi dünya ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler ışığında güncelliyor, 2026-2028 dönemi için temel bütçe büyüklüklerini ortaya koyuyor ve yapısal reform gündemimizi paylaşıyoruz.”

PROGRAMIN TEMEL HEDEFLERİ BELİRGİNLEŞİYOR

Yılmaz, OVP’nin odağında dezenflasyonu sürdürme, dengeli büyüme, kalıcı sosyal refah ve depremin yaralarını tam olarak sarmanın yer aldığını vurguladı. Programın güncellenmesi sırasında ana politika çerçevesinin korunup güçlendirileceğini vurgulayan Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü siyasi sahiplenmesi ve milletimizin desteğiyle belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla ilerleyecek, Türkiye’yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacağız” dedi.