Ekonomist Beste Uyanık: Altın Yükselişine Devam Edecek

Yükseliş Devam Ediyor

Yükselişin yeniden başlayacağını belirten Ekonomist Beste Uyanık, “Çünkü altın puslu havayı sever. O yüzden hala altın ve gümüşün devrindeyiz.” açıklamasında bulundu. Uyanık, bireylerin tanımadıkları bir enstrümana yatırım yapmamaları gerektiğini ifade ederken, yüzde 100 paranın tek bir yatırım aracına yönlendirilmemesinin önemini vurguladı.

Tasarruf İçin İlk Geldiği Zaman

Uyanık, tasarrufların ilk gelen parayla yapılmasının gerektiğini belirterek, “Harcanan parayla tasarruf yapılmaz.” ifadesini kullandı. Yeni yılın ilk gününde 4 bin 321 dolardan işlem gören altının ons fiyatı, dün 5 bin 600 dolar seviyesini geçerek yeni bir rekor kırdı. Yıl başından bu yana altının onsu, yaklaşık 600 dolar değer kazanmış durumda.