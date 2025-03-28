ekonomist-evren-devrim-zelyut-vefat-etti

EVREN DEVRİM ZELYUT HAYATINI KAYBETTİ

Gazeteci ekonomist Evren Devrim Zelyut, 43 yaşında yaşamını yitirdi. Üç ay önce akciğer kanseri tanısı konulan Zelyut, bugün düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Zelyut, ünlü gazeteci Rıza Zelyut’un oğluydu. Sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımda, “Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum. Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Yeniden güzel şeyler paylaşacağız. Hepiniz kalbimdesiniz. Şimdilik hoşça kalın…” sözlerini yazmıştı.

EVREN DEVRİM ZELYUT’UN HAYATI

Evren Devrim Zelyut, 22 Aralık 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 2004 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Kariyerine Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de yatırım uzmanı olarak başlayan Zelyut, 2008 yılında Prim Menkul Değerler A.Ş.’ye geçti. Burada da yatırım uzmanı olarak görev yaptıktan sonra, 2010 yılında Arıkanlı Holding’e geçiş yaptı ve yönetim danışmanı olarak çalıştı. 2013 yılında kendi şirketi olan Avrasya Yatırım’ı kurdu. 2020 yılından itibaren Avrasya Yatırım adı altında YouTube kanalında piyasa yorumları yapıyordu.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Evren Devrim Zelyut’un cenazesi, bugün Ataköy Camii’nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazıyla İstanbul’da defnedilecek.

SOSYAL MEDYADAN SON PAYLAŞIMI

Zelyut’un son mesajı, sosyal medya hesabında şu şekilde yer aldı: “Değerli arkadaşlarım! Çoktandır sizlere yazamadım ama sizleri unutmak mümkün mü? Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum. Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Yeniden güzel şeyler paylaşacağız. Hepiniz kalbimdesiniz. Şimdilik hoşça kalın…”