Ekonomistler TCMB PPK Toplantısı Beklentilerini Açıkladı

ekonomistler-tcmb-ppk-toplantisi-beklentilerini-acikladi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yapılacak olan Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin yapılan beklenti anketi, 46 ekonomist tarafından tamamlandı. Geçen yıl aralık ayında gerçekleştirilen toplantıda, politika faizi 150 baz puan düşürülerek yüzde 38 seviyesine çekilmişti. Anket sonuçlarına göre, ekonomistler ocak ayında Merkez Bankası’nın politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5’e çekmesini bekliyor.

EN FAZLA 150 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENTİSİ

Ankete katılan ekonomistlerin 3’ü politika faizinin 100 baz puan, 42’si ise 150 baz puan indirilmesi yönünde öngörüde bulundu. Ayrıca, bir ekonomist de 200 baz puanlık bir indirim bekliyor.

BEKLENTİ YÜZDE 36,5 DÜZEYİNDE

Ekonomistlerin ocak ayı için belirlediği politika faizi beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan düşürülerek yüzde 36,5’e çekilmesi yönünde şekillendi. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi tahminleri yüzde 36 ile yüzde 37 arasında değişiyor.

YIL SONU BEKLENTİLERİ

Ekonomistlerin yıl sonu için öngördüğü politika faizi beklentisinin medyan değeri ise yüzde 28 seviyesinde yer alıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Milli Savunma Bakanlığı Başvurulara Dikkat Çekti: 29 Ocak Sona Erecek

Milli Savunma Bakanlığı, MSÜ sınavlarına katılmak isteyenler için son başvuru tarihinin yakın olduğunu açıkladı.
Gündem

Beşiktaş’tan Kayserispor Maçına Demir Ege Tıknaz Yok

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Kayserispor karşılaşmasından çıkarıldığını duyurdu.
Gündem

Murat Övüç’ün Tahliye Talebi Mahkeme Tarafından Red Edildi

Başörtüsüyle yaptığı paylaşım yüzünden "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanan Murat Övüç'ün avukatı, tahliye talebini reddettirdi. Mahkeme, tutukluluğun sürmesine karar verdi.
Gündem

Trump’ın Gümrük Vergisi Hamlesi Avrupa Piyasalarını Sarsıyor

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları ve gümrük vergisi tehdidi, küresel piyasalarda gerginlik yarattı. ABD-Avrupa ilişkilerindeki gerilim, otomotiv ve ihracat odaklı hisselerde düşüşe neden oldu.
Gündem

Hrant Dink Cinayetinde Yeni Gelişmeler Yaşanıyor

Hrant Dink'in, 19 yıl önce Şişli'de vurularak hayatını kaybetmesi, gazetecilik tarihi açısından acı bir dönüm noktası olmaya devam ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.