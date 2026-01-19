Ekonomistler TCMB PPK Toplantısı Beklentilerini Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yapılacak olan Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin yapılan beklenti anketi, 46 ekonomist tarafından tamamlandı. Geçen yıl aralık ayında gerçekleştirilen toplantıda, politika faizi 150 baz puan düşürülerek yüzde 38 seviyesine çekilmişti. Anket sonuçlarına göre, ekonomistler ocak ayında Merkez Bankası’nın politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5’e çekmesini bekliyor.

EN FAZLA 150 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENTİSİ

Ankete katılan ekonomistlerin 3’ü politika faizinin 100 baz puan, 42’si ise 150 baz puan indirilmesi yönünde öngörüde bulundu. Ayrıca, bir ekonomist de 200 baz puanlık bir indirim bekliyor.

BEKLENTİ YÜZDE 36,5 DÜZEYİNDE

Ekonomistlerin ocak ayı için belirlediği politika faizi beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan düşürülerek yüzde 36,5’e çekilmesi yönünde şekillendi. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi tahminleri yüzde 36 ile yüzde 37 arasında değişiyor.

YIL SONU BEKLENTİLERİ

Ekonomistlerin yıl sonu için öngördüğü politika faizi beklentisinin medyan değeri ise yüzde 28 seviyesinde yer alıyor.