Ekoten Tekstil’in Projesi Dünya Gündeminde

SUN TEKSTİL’İN PROJESİ GLOBAL BASININ GÜNDEMİNDE!

Sun Tekstil’in gerçekleştirdiği projenin dünya medyasındaki yeri giderek büyüyor. Washington Independent, America Dailypost ve Latin Post’un da aralarında bulunduğu 100’den fazla gazete ve medya kuruluşu, Sun Tekstil’in bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil’in önemli projesini manşetlerinde duyurdu. Bu proje, tekstil sektöründeki aşırı su tüketimini en aza indirme hedefi taşıyor. Dünyada bir ilke imza atan bu girişim sayesinde, tekstil üretiminde kullanılan suyun yüzde 90’ı geri dönüşüm yoluyla yeniden kullanılıyor. Ekoten Tekstil, su tüketimini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda yapay zeka uygulamalarıyla kumaş üretiminde önemli yenilikler sağlıyor. Gerçek zamanlı yapay zeka destekli hata tespit sistemleri ile üretim sürecinde hata oranını düşürüyor. Sun Tekstil ve Ekoten Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabri Ünlütürk, “Bu gelişme, operasyonel mükemmeliyet ve çevresel sorumluluğa olan bağlılığımızı yansıtıyor.” şeklinde açıklama yapıyor.

KURAKLIĞA ÇÖZÜM: SUN TEKSTİL

Kuraklık, günümüzün en büyük sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, küresel nüfusun yüzde 40’ı su kıtlığı ile başa çıkmaya çalışıyor. 2030 yılına kadar 700 milyon insan kuraklık nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalıyor. Temiz su kaynaklarının hızla azalmasında, küresel ölçekteki bilinçsiz su kullanımı önemli bir etken. DSÖ ve Birleşmiş Milletler (BM) çeşitli projelerle bu sorunlara çözüm bulmaya çalışırken, Sun Tekstil’in bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil’in su tüketimini azaltma yönündeki çabası büyük bir ilgi görüyor. Tekstil sektörü, su tüketiminde en fazla paya sahip olan alanlardan biri. Türkiye’de endüstriyel su kullanımında gıda sektörü yüzde 22, tekstil sektörü ise yüzde 18’lik bir orana sahip. Günlük olarak ortalama 40 ton ürün üretmek için 2500 ton su tüketiliyor ve bu, yaklaşık 10 bin kişinin günlük su ihtiyacına denk geliyor.

HER GÜN TEMİZ SU KAYNAKLARI ORTAYA ÇIKACAK!

Temiz su kaynaklarının yoğun miktarda tüketildiği tekstil sektöründe, Türk firması Ekoten Tekstil’in yenilikçi başarısı dünyada örnek teşkil ediyor. Atık su geri dönüşüm projesiyle, ihtiyaç duyulan suyun yüzde 90’ından fazlası geri dönüşümden elde edilecek. Bu yenilikle birlikte, temiz su kaynaklarının tekstilde kullanılmasının önüne geçilecek ve her gün 100 binlerce insanın faydalanabileceği temiz su kaynakları ortaya çıkacak.

YAPAY ZEKA İLE SEKTÖRDE YENİ BİR DÖNEM!

Sun Tekstil’in bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil, yapay zeka çözümleri ile üretimdeki hataları azaltarak, gereksiz israfın önüne geçiyor. Bu sayede, tekstil üretiminin kritik aşamalarında su kullanımı önemli ölçüde azalıyor. Sabri Ünlütürk, “Yapay Zeka tabanlı kalite kontrol yatırımlarımız, üretim doğruluğunu artırırken malzeme israfını en aza indiriyor. Teknolojinin sürdürülebilir üretimin geleceği olduğuna inanıyoruz.” dedi.

ÇEVRESEL LİDERLİK BEĞENİ TOPLUYOR!

Sun Tekstil’in bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil, İklim Değişikliği değerlendirmesi kapsamındaki Karbon Saydamlık Projesi (CDP) ile üst üste ikinci yıl A- notu alarak, global tekstil endüstrisinin ortalama B notunu geride bıraktı. Ayrıca, CDP Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi’nde üst üste üçüncü kez en yüksek “A/Liderlik” puanını aldı. Sun Tekstil, kadınların yöneticilikten üretime kadar her kademede etkin rol aldığını vurgulayarak cinsiyet eşitliğine destek veriyor. Sabri Ünlütürk, “Çeşitliliği ve eşitliği teşvik eden bir çalışma ortamı oluşturmaktan gurur duyuyoruz.” şeklinde bilgi veriyor.

AR-GE’DE ULUSLARARASI BAŞARI!

Ekoten Tekstil, 38 ülkede 380 ortak ile Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor ve yenilikçi tasarımlar, yüksek kaliteli üretim süreçleri için güçlü bir altyapıya sahip. Sun Tekstil’in bağlı ortaklığı, Avrupa’nın önde gelen markalarına özel tasarımlar sunuyor.

AVRUPA’NIN ÖNDE GELEN ÜRETİCİLERİNDEN!

Ekoten Tekstil, Türkiye ve Avrupa’nın en saygın örme kumaş üreticileri arasında yer alıyor. Yüksek teknolojiyi, inovasyon ve sürdürülebilirlik ile birleştirerek, global markalara giyim, teknik tekstil, medikal ve spor giyim alanlarında üretim yapıyor. Üretiminin yüzde 90’a yakınını yurt dışına ihraç eden Sun Tekstil, 2024 üçüncü çeyrek hedefiyle konsolide 250 milyon Euro ciroya ulaşmayı amaçlıyor. Ayrıca, kadın çalışan oranının yüksek olduğu bu firma, enerji ihtiyacının yüzde 40’ını güneş enerjisinden sağlıyor ve halka açıldıktan sonra karını hissedarlarıyla paylaşıyor.