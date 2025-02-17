Ekrem İmamoğlu Hakkında 4 Yıl Hapis İstemi

DAVAYA KONU OLAN İDDİANAME SUNULDU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bir bilirkişiye yönelik ifadeleri nedeniyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edilen iddianame, savcılık tarafından mahkemeye iletildi. İddianamede, İmamoğlu’nun “kamu görevlisine hakaret” suçunu işlediği belirtildi.

DAVA SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLER

Eğer iddianame mahkeme tarafından kabul edilirse, İmamoğlu yargılanacak ve suç unsurları incelenecek. Hukukçular, mahkemenin böyle durumlarda suç unsurlarını belirleyip ceza verip vermeyeceğine karar vereceğini ifade ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki iddianameyle ilgili henüz bir açıklama yapmamış durumda. Ancak siyasi kulislerde, bu gelişmenin yerel yönetim seçimlerine olası etkileri üzerine tartışmalar sürüyor.